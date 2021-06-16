Миром ширится опасный Covid-штамм: что следует знать о новой мутации

Новый штамм быстрее передается и тяжелее переносится. Фото: pixabay.com

Впервые обнаруженный в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится, что особенно беспокоит невакцинированных людей и тех, у кого более слабый иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Хотя существующие Covid-вакцины эффективны против этого варианта вируса, штамм имеет больше шансов мутировать, поскольку им заражаются невакцинированные люди, пишет Healthline. Мутация вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе и в суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха. Все больше инфицированных лихорадит в течение нескольких дней. Часто жалуются также на головную боль, боли в горле и насморк.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант Delta примерно на 40% быстрее передается, чем штаммы, ранее доминировавшие в стране. Анализ более 38 тыс. случаев Covid-19 в Англии показал, что вероятность госпитализации у людей с мутацией Delta была в 2,61 раза выше, чем у других больных.

У 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer, в крови обнаружили достаточное количество антител, чтобы нейтрализовать несколько вариантов коронавируса, включая Delta. Ряд же других исследований доказал, что лишь одна доза вакцины не обеспечивает достаточную защиту от этого штамма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может начаться новая волна коронавируса

Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Delta начинает доминировать в некоторых районах Индонезии, а заполненность больниц в Джакарте достигла 75%. В австралийском штате Виктория также обнаружили этот тип мутации. Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три прорывных инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей. Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.