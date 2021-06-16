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Миром ширится опасный Covid-штамм: что следует знать о новой мутации

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Миром ширится опасный Covid-штамм: что следует знать о новой мутации
Новый штамм быстрее передается и тяжелее переносится. Фото: pixabay.com

Впервые обнаруженный в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится, что особенно беспокоит невакцинированных людей и тех, у кого более слабый иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Хотя существующие Covid-вакцины эффективны против этого варианта вируса, штамм имеет больше шансов мутировать, поскольку им заражаются невакцинированные люди, пишет Healthline. Мутация вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе и в суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха. Все больше инфицированных лихорадит в течение нескольких дней. Часто жалуются также на головную боль, боли в горле и насморк.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант Delta примерно на 40% быстрее передается, чем штаммы, ранее доминировавшие в стране. Анализ более 38 тыс. случаев Covid-19 в Англии показал, что вероятность госпитализации у людей с мутацией Delta была в 2,61 раза выше, чем у других больных.

У 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer, в крови обнаружили достаточное количество антител, чтобы нейтрализовать несколько вариантов коронавируса, включая Delta. Ряд же других исследований доказал, что лишь одна доза вакцины не обеспечивает достаточную защиту от этого штамма.

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Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Delta начинает доминировать в некоторых районах Индонезии, а заполненность больниц в Джакарте достигла 75%. В австралийском штате Виктория также обнаружили этот тип мутации.

Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три прорывных инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей. Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.

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