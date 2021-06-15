Может начаться новая волна коронавируса

Опасный штамм может попасть в Украину из России. Фото: Reuters

Индийский штамм может спровоцировать новую волну коронавируса в Украине.

Штамм может прийти в Украину из России. Там сейчас вырос уровень заболеваемости, говорится в отчете Национальной академии наук.

Наступление новой волны распространения Covid-19 зависит от доли нового штамма в Украине. Нельзя спрогнозировать, когда заболеваемость возрастет. Доля индийского штамма в Украине пока неизвестна.

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Предполагают, что вспышка коронавируса может произойти в Украине раньше осени 2021-го.

Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta зафиксировали уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что новый штамм коронавируса может стать доминирующим в мире. Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона.