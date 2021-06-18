Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Из них детей – 32, медработников – 6.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 228 192 украинца. Умерли 51 952 пациента, из них 50 – за последние сутки. Выздоровели 2 147 972 человека, за последние сутки – 2312, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 51 199 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 25 888, ИФА – 9 342. Также сделали 15 969 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 207 случаев;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 50 случаев;

Донецкая область - 61 случай;

Житомирская область - 27 случаев;

Закарпатская область - 9 случаев;

Запорожская область - 43 случая;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 54 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 38 случаев;

Николаевская область - 38 случаев;

Одесская область - 42 случая;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 38 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 35 случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черновицкая область - 28 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

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В Киеве иммунизируют против коронавируса в больницах или на базе Международного выставочного центра. Последний в эти выходные, 19-20 июня, работать не будет. Получить прививку желающие могут 18 июня. Причина переноса "прививочных" дней с выходные на будни - праздник День медика.