Опаснее и заразней: в Европе обнаружили новый штамм ВИЧ

В Нидерландах на протяжении десятилетий циркулирует более опасный и заразный вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Новый вариант возник в 90-х и быстро распространился в 2000-х, заявил ведущий автор исследования, эпидемиолог-эволюционист из Оксфордского университета Крис Уаймант, пишет Nature.

"Темпы распространения мутации начали снижаться примерно с 2010 года. Вероятно, вследствие усилий страны по сдерживанию передачи ВИЧ. Такой же вариант нашли минимум у двух человек в других странах: в Швейцарии и Бельгии", - говорится в сообщении.

Анализ более 100 инфицированных людей показал, что для выявленного варианта характерна повышенная вероятность передачи вируса. Количество вирусных частиц в крови увеличено в 5,5 раз. Кроме того, очевидно, этот вариант приводит к уменьшению количества иммунных клеток, так называемых Т-клеток CD4, что подвергает людей риску развития СПИДа гораздо быстрее, чем зараженных другими вариантами ВИЧ.

Без лечения у инфицированных этим вариантом, СПИД может развиться в течение двух лет после заражения по сравнению с семью годами у людей, зараженных другими штаммами.

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Автор: Cavallini James / BSIP/Science Photo Library Мутированный штамм вируса более опасен и заразителен

ВИЧ - один из самых быстро мутирующих вирусов в мире. По словам эволюционного биолога и молекулярного эпидемиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэла Уертхейма, появление более вирулентной формы - это "причина сохранять бдительность".

В то же время мутации, обнаруженные в новом варианте, не делают его устойчивым к существующим лекарствам.

Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека. Вакцина будет работать так же, как и от коронавируса. В ее основе будет лежать та же мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.