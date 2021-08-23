Производитель вакцины от коронавируса тестирует лекарство от ВИЧ

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"Модерна" готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека в сентябре.

Вакцина от ВИЧ будет работать так же, как и вакцина от коронавируса. В ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 - технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация про антиген-возбудитель болезни, сообщается на портале Национальной библиотеки США по медицине о клинических испытаниях.

На первом этапе разработчики будут проводить открытое исследование среди неинфицированных взрослых, не имеющих серьезных заболеваний и оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core, пишет Укринформ.

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В исследовании примут участие люди от 18 до 50 лет. В группу отберут 56 человек.

Испытания планируют начать 19 сентября. Продлятся до 1 мая 2023 года.

Covid-вакцина от компании "Модерна" создана по продвинутой технологии мРНК (матричной РНК) - молекулы, которая содержит информацию о последовательности аминокислот в белке вируса. Эта технология продемонстрировала наибольшую эффективность, чтобы предотвратить заболевание или облегчить его течение у вакцинированного человека.