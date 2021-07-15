Moderna создаст вакцины против ВИЧ и гриппа по новейшей технологии

Модерна испытывает новейшие вакцины. Фото: ТАСС

Американская фармацевтическая компания Moderna планирует использовать мРНК технологию, на которой основывается разработана вакцина против Covid-19, для создания вакцин против других вирусов. В частности, ВИЧ.

"Для главного исполнительного директора Moderna Стефане Банселя вакцина от Covid - это только начало. Он давно обещал, если технология мРНК сработает, это приведет к появлению новой гигантской индустрии, способной лечить почти все: от болезней сердца до рака и редких генетических заболеваний", - пишет Bloomberg.

Сейчас Moderna проводит испытание лекарства для многих категорий заболеваний.

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Тестируются или готовятся к испытаниям на людях новые вакцины против 10-ти вирусов, в том числе "бустеров" против Covid-19, прививок против сезонного гриппа, ВИЧ и других.

Кроме того, на нынешнем этапе разрабатываются вакцины от новых вирусов, таких как Nipah и Zika, а также более известных тяжелых патогенных заболеваний.

Covid-вакцина от компании Moderna создана по продвинутой технологии мРНК (матричной РНК) - молекулы, которая содержит информацию о последовательности аминокислот в белке вируса. Эта технология продемонстрировала наибольшую эффективность, чтобы предотвратить заболевание или облегчить его течение у вакцинированного человека.