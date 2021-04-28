Одна доза Covid-вакцины снижает риск передачи инфекции на 49% - исследование

Организация проанализировала данные 57 тыс. вакцинированных людей. Фото: pixabay.com

Одна доза Covid-вакцины способна снизить передачу инфекции в домашних условиях до 49%.

У лиц, получивших первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca, вероятность передачи вируса на 38-49% ниже, чем у невакцинированных людей. Об этом говорится в исследовании Службы общественного здравоохранения Британии, пишет BBC. Организация проанализировала данные 57 тыс. вакцинированных людей из 24 тыс. домохозяйств, сравнив их со сведениями о более 1 млн непривитых граждан.

"Вакцины жизненно важны для того, чтобы вернуться к нормальному образу жизни. Они не только снижают степень тяжести болезни и предотвращают сотни смертей ежедневно, теперь мы видим, что они также влияют на снижение шансов передачи вируса другим", - заявила руководитель отдела иммунизации доктор Мэри Рамзи.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал результаты исследования "потрясающими" и призвал всех вакцинироваться, "как только наступит их черед". Несмотря на это, Служба здравоохранения советует людям не расслабляться и соблюдать действующие ограничения.

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Употребление алкоголя до и после Covid-вакцинации может ослабить иммунитет и снизить эффект от прививки. Хотя в настоящее время нет доказанных фактов влияния алкоголя на организм человека, получившего Covid-прививку, американские медики не советуют злоупотреблять им в период вакцинации.