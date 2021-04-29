Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19

Covid-19 все чаще вызывает высокую температуру и выраженную общую слабость. Фото: pixabay.com

Течение коронавируса изменилось. Симптомы, которые были в начале пандемии в 2020 году, наблюдаются все реже.

В частности, потеря обоняния и вкуса почти не случаются, рассказал главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко, передает ТСН.

"В инфицированных температура поднимается до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда не могут передвигаться по квартире. Также тошнота, рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95 процентах случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - сказал он.

У большинства Covid-больных возникают обратные изменения, они имеют тенденцию к исчезновению, но это занимает до двух-трех месяцев.

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За последние сутки в Украине выявили 11 627 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 059 456 украинцев. Умерли 47 778 пациентов, из них 387 – за последние сутки. Выздоровели 1 635 333 пациента. 28 апреля от Covid-19 вакцинировали рекордное количество людей в Украине. 70 468 человек получили первую из двух доз вакцины и еще один человек завершил вакцинацию.