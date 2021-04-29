В Украине расширили желтую зону карантина

В Украине расширили желтую зону карантинных ограничений.

Из оранжевой зоны вышла Винницкая область, свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в желтую зону сейчас входят семь регионов: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Красными пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Строгие ограничения будут действовать в столице до 1 мая.

Желтая зона - базовая для всей страны и предусматривает соответствующие ограничения и противоэпидемические меры. Оранжевая устанавливается после желтой и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. В красной зоне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна.

В оранжевой зоне запрещены:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек;

- работа хостелов и туристических баз, кроме отелей;

- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря.

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За последние сутки в Украине выявили 11 627 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 059 456 украинцев. Умерли 47 778 пациентов, из них 387 – за последние сутки. Выздоровели 1 635 333 пациента. 28 апреля от Covid-19 вакцинировали рекордное количество людей в Украине. 70 468 человек получили первую из двух доз вакцины и еще один человек завершил вакцинацию.