В Украине вакцинировали рекордное количество людей

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в столице. Фото: pixabay.com

28 апреля от Covid-19 вакцинировали рекордное количество людей в Украине.

70 468 человек получили первую из двух доз вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава, а еще один человек завершил вакцинацию, получив вторую дозу.

Больше всего прививок сделали в Киеве - 7736. Вакцинацию осуществляли силами 267 мобильных бригад по иммунизации. Работали также 1693 пункта прививок.

Среди суточных лидеров по количеству прививок также Харьковская (6234), Днепропетровская (5791), Киевская (5685) и Полтавская (5640) области. Меньше всего людей вакцинировали в Луганской - 539, Черновицкой - 909 и Ивано-Франковской - 916 - областях.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в столице - 60 509, а меньше всего - 12 750 - в Черниговской области.

Больше всего использовали вакцину компании AstraZeneca - 60 017 доз. За последние сутки использовали также 5793 дозы CoronaVac и 4658 доз препарата Pfizer. Главный санврач страны Виктор Ляшко пообещал, что с прибытием новых партий вакцин вырастут и темпы иммунизации.

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За последние сутки в Украине выявили 11 627 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 059 456 украинцев. Умерли 47 778 пациентов, из них 387 - за последние сутки. Выздоровели 1 635 333 пациента.