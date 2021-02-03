Обнаружили новое осложнение после Covid-19

Выяснилось, что у 14,4% людей с тяжелой формой коронавируса развивался диабет. Фото: pixabay.com

К последствиям заражения Covid-19 может добавиться развитие сахарного диабета.

Специалисты из США ссылаются на ранние исследования итальянских и китайских врачей, которые фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови Covid-пациентов, пишет The Washington Post. Во время же одного из недавних исследований выяснилось, что в 14,4% людей с тяжелой формой коронавируса развивался диабет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса в мире умерло рекордное количество человек

"Раньше мы лечили до 18 человек с диабетом в день. Сейчас имеем по 30 ежедневно. Мы внимательно наблюдаем за ростом количества пациентов, которым ставят новый диагноз", – заявил доктор Михаил Зильберминт, который возглавляет специальную команду, которая заботится о людях с нарушением обмена веществ в пригородной больнице штата Мэриленд.

По его словам, многие из этих пациентов ранее не болели диабетом. А те, кто имел повышенный уровень сахара в крови во время заболевания коронавирусом, вернулись домой с полноценным диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый 8-й пациент умирает от осложнений Covid-19 в течение 140 дней

Даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме могут наблюдаться долговременные последствия заболевания. Коронавирус вызвал старение мозга некоторых пациентов примерно на 10 лет. Пациенты часто сообщают о частичной потере памяти в течение месяцев после выздоровления. Существует минимум 10 признаков того, что человек бессимптомно переболел Covid-19.