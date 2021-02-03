От коронавируса в мире умерло рекордное количество человек

В мире уже 102 942 987 случаев заражения Covid-19, более 2,2 млн пациентов умерли. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала мировой антирекорд смертности от коронавируса за неделю.

В течение 25-31 января в мире зарегистрировали 96 364 смертей в результате Covid-19.

Почти половина летальных случаев приходятся на Северную и Южную Америку - 47 277. В Европе за прошлую неделю умерли 36 674 Covid-пациентов.

Предыдущий рекорд смертности за неделю фиксировали в период с 11 по 17 января, тогда зарегистрировали 93 882 смертельных случая.

По данным ВОЗ, в мире уже 102 942 987 случаев заражения Covid-19, более 2,2 млн пациентов умерли.

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Британский ветеран Второй мировой войны 100-летний Томас Мур умер. Весной он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом.