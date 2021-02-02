От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом

Том Мур обязался ходить вокруг своего дома, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. Фото: Reuters

Британский ветеран Второй мировой войны 100-летний Томас Мур умер.

Весной он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом, сообщает BBC.

Мур ежедневно делал на ходунках 10 кругов вокруг дома. Таким образом привлекал внимание к проблеме пандемии.

Мужчина попал в больницу города Бедфорд с диагнозом воспаление легких. У него диагностировали Covid-19.

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30 апреля Муру исполнилось 100 лет. В день юбилея ему присвоили почетный титул полковника. Летом королева Елизавета II объявила Мура рыцарем.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура. Мы счастливы, что могли быть с ним в последние часы его жизни, мы провели много часов в разговорах, вспоминая наше детство и нашу прекрасную маму. Мы вместе смеялись и вместе плакали", - говорилось в заявлении родных.

Британский ветеран 99-летний Том Мур собрал более $ 21 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Ветеран начал акцию. Ее суть заключалась в том, что он - человек, которому трудно передвигаться, должен 100 раз пройти вокруг своего 25-метрового двора к своему 100-летию. Благодаря этому Мур хотел собрать 1 тыс. фунтов - около $1,2 тыс., для Национальной системы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом. На самом деле количество пожертвований быстро превысило эту сумму.