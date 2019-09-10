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среда, 11 сентября 2019 23:56

Объяснили почему от стресса одни худеют, а другие набирают вес

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Объяснили почему от стресса одни худеют, а другие набирают вес
Похудение от стресса бывает через потрясения Фото: fakty.com.ua

Стресс провоцирует на необдуманные поступки. Одни люди заедают проблемы шоколадом, другие - просто отказываются от еды.

Отмежеваться полностью от него не получится, а вот изменить свое отношение к ним - вполне.

Стресс бывает разный. Острый связан с потрясением. Сигнал голода не поступает в мозг, пока не решится первоочередная проблема: сохранить жизнь, пережить боль. Это кратковременный стресс, на борьбу с которым организм бросает все силы и ресурсы. А еда становится второстепенной задачей, поэтому не возникает голода.

Фоновый - умеренный стресс, именно он вызывает у нас желание "заесть" это состояние. Прием пищи ассоциируется в мозге с чувством безопасности, поэтому улучшить настроение вкусной едой легко.

Этот стресс может перерасти в хронический, если есть определенные тревоги, переживания, с которыми сталкиваетесь регулярно.

1. Чтобы избавиться нервного переедания, необходимо найти источник стресса. Это могут быть: проблемы на работе, токсичные коллеги, финансовые трудности, отсутствие самореализации.

2. Для борьбы с любым из видов стресса стоит найти свой способ успокоения. Например, медитация. Ее критикуют те, кто никогда не пробовал медитировать.

3. Следует дать телу возможность расслабиться. Не садиться на диван, а занять любимым делом. Танцевать, бегать по вечерам или записаться на массаж.

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Лишний вес - проблема не только физиологическая, но и психологическая. Любое резкое увеличение веса и объемов - это сигнал нашего тела. Не всегда мы умеем прислушиваться к своим ощущениям, не всегда умеем проанализировать и понять, что происходит. Тело всегда отражает то, что с нами происходит, будь то хороший или не очень психологическое состояние.

Почему мы неожиданно начинаем переедать и перестаем контролировать свой аппетит, что приводит к увеличению наших объемов? Объясняют психологи.

marieclaire.ua
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