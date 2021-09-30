Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих

Павел Ковтонюк: "Умаление пандемии у нас процветает как явление. Многие люди уверены – если не видят пандемии, то ее нет". Фото: Сергей Старостенко

Новая волна эпидемии коронавируса неизбежна. Украина к новой волне не готова – вакцинировано лишь 10% населения. В обществе процветает умаление пандемии и разные манипуляции, которые мешают вакцинации.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал эксперт в области медицины Павел Ковтонюк.

"Есть опыт других стран, – говорит он. – Он свидетельствует, что коронавирусная волна никого не обойдет. Проходит более быстро и труднее из-за штамма Delta, который сейчас доминирует. Его способность к распространению в два-три раза выше предыдущих. Это выглядит как медленный рост, а затем – резкий взрыв".

Где население мало вакцинировано – многие попадают в больницы или умирают. Где привитых большинство – там заболеваний немного, госпитализируют значительно меньше, чем раньше, а умирают единицы, отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До нового года Украины выйдет из пандемии - эксперт

К новой волны эпидемии Украина готова разве что морально, считает Ковтонюк.

"С точки зрения вакцинации – мы не готовы. Не сможем повлиять на ход этой волны, так как непривитого населения гораздо больше. Двумя дозами защищено около 10 процентов населения. Но даже в странах, где вакцинированы 60 процентов, все равно высокая заболеваемость. Надеяться не на что", – говорит он.

В стратегии вакцинации следует учитывать две вещи. Первое – правительству следует ориентироваться на следующую волну, второе – на индивидуальном уровне каждый должен защитить себя перед ней сам, отмечает эксперт.

"Умаление пандемии у нас процветает как явление. Многие люди уверены – если не видят пандемии, то ее нет. В прошлом году некоторые пытались делать наукообразные обоснования, манипулировать. Подсчитывали погибших в авариях, заболевания гриппом. Сравнивали с ковидом. Нужен был год, чтобы понять – коронавирус гораздо страшнее ДТП и гриппа", – заключает он.

Полное интервью с Павлом Ковтонюком читайте в журнале "Країна"

Всего в Украине проводят в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки. В будни вакциной Pfizer делают в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca – примерно 25 тыс. прививок. Сейчас наблюдается наращивание темпов вакцинации. В Минздраве это объясняют переходом Украины в желтую зону карантина. С тех пор количество введения первых доз Covid-вакцин выросло почти на 25%.