Невакцинированным в Италии нельзя будет посещать почти никаких заведений

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы снова митингуют
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы снова митингуют
Просмотров: 549
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 504
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 3915
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3096
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1179
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 945
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2142
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1098
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1836
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10351
Фото
Все фото
3
9
21
6
9
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Видео
Все видео
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2871
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4671
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1467
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1170
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2763
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 963
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 12:02

Невакцинированным в Италии нельзя будет посещать почти никаких заведений

  Комментировать
Невакцинированным в Италии нельзя будет посещать почти никаких заведений
Итальянский сертификат о вакцинации / Corriere della Sera

Власти Италии подготовили новый указ о карантинных ограничениях. Он вступит в силу до 6 декабря.

Указ предусматривает сокращение срока действия ковид-сертификата о прививках с 12 месяцев до девяти и ряд других изменений. Об этом пишет Corriere della Sera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят

Указ позволит только вакцинированным и выздоровевшим посещать социальные, развлекательные и культурные мероприятия.

Указ должен предотвратить суровые карантинные меры и не прекращать работу предприятий в ближайшие недели и во время рождественских праздников. Италия так же, как другие европейские страны, решила изолировать невакцинированных от общественной жизни из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом.

Невакцинированным запретят посещать гостиницы, бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы, спортивные залы, бассейны, тренажерные залы, горнолыжные курорты, дискотеки и развлекательные площадки.

Правительство также сократило период для третьей дозы, которую можно сделать сейчас через пять месяцев после второй. Власти пока еще рассматривают вопрос об обязательном ношении масок на улице. В помещениях обязательное ношение маски сохраняется.

Этот указ может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или как туристы, поскольку в Украине вакцинацию третьей дозой еще не начинали. А у многих людей, вакцинированных в начале кампании летом, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.

Министерство здравоохранения Украины с 9 декабря расширит список профессий, для которых вакцинация против Covid-19 будет обязательной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невакцинированным в Италии нельзя будет посещать почти никаких заведений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 181368
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 16434
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 10395
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 9306
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8910
Здоровье
Более 14 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы лидируют"
Более 14 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы лидируют" Просмотров: 1233
Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 1233
Эпидемия Covid-19 в Украине спадает
Эпидемия Covid-19 в Украине спадает Просмотров: 531
Одна область не смогла покинуть красную зону карантина
Одна область не смогла покинуть красную зону карантина Просмотров: 792
ЕС планирует обновить срок действия Covid-сертификатов и добавить третью дозу - СМИ
ЕС планирует обновить срок действия Covid-сертификатов и добавить третью дозу - СМИ Просмотров: 360
Больше всего комментируют
3
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
2
Борьба продолжается. Зозуля трогательно поздравил с Днем достоинства и свободы
1
Усе організую
Голосов: 2467
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть