Невакцинированным в Италии нельзя будет посещать почти никаких заведений

Итальянский сертификат о вакцинации / Corriere della Sera

Власти Италии подготовили новый указ о карантинных ограничениях. Он вступит в силу до 6 декабря.

Указ предусматривает сокращение срока действия ковид-сертификата о прививках с 12 месяцев до девяти и ряд других изменений. Об этом пишет Corriere della Sera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят

Указ позволит только вакцинированным и выздоровевшим посещать социальные, развлекательные и культурные мероприятия.

Указ должен предотвратить суровые карантинные меры и не прекращать работу предприятий в ближайшие недели и во время рождественских праздников. Италия так же, как другие европейские страны, решила изолировать невакцинированных от общественной жизни из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом.

Невакцинированным запретят посещать гостиницы, бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы, спортивные залы, бассейны, тренажерные залы, горнолыжные курорты, дискотеки и развлекательные площадки.

Правительство также сократило период для третьей дозы, которую можно сделать сейчас через пять месяцев после второй. Власти пока еще рассматривают вопрос об обязательном ношении масок на улице. В помещениях обязательное ношение маски сохраняется.

Этот указ может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или как туристы, поскольку в Украине вакцинацию третьей дозой еще не начинали. А у многих людей, вакцинированных в начале кампании летом, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.

Министерство здравоохранения Украины с 9 декабря расширит список профессий, для которых вакцинация против Covid-19 будет обязательной.