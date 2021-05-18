Названы первые признаки алкоголизма

Автор: https://tribun.com.ua/ Желание выпить при алкоголизме становится таким же сильным, как и чувство голода у тех, кто давно не ел

Небольшой перебор алкоголя на праздники, вечерний бокал вина и регулярный "отдых" со спиртным на выходных – это уже признаки развития алкоголизма или все-таки еще нет?

На этот вопрос ответила нарколог Надежда Панова и объяснила, какие признаки говорят о серьезных проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Medikforum.

Как объяснила медик, одним из первых признаков алкогольной зависимости является то, что не срабатывает ротный рефлекс на чрезмерное количество спиртного.

В организме человека есть естественный механизм защиты от токсинов и при чрезмерном количестве спиртного появляется рвота, которая помогает вывести токсины. При алкогольной зависимости возрастает толерантность к алкоголю и рефлекс перестает срабатывать.

Еще одним фактором Панова назвала психологическую привязку – то есть, любое событие, которые затрагивает эмоции человека, становится поводом выпить. И постепенно утрачивается критическое отношение к фактору опьянения, а сдерживающие механизмы становятся слабее.

Желание выпить становится таким же сильным, как и чувство голода у тех, кто давно не ел. Самым опасным может стать признак употребление спиртных напитков во время работы или появление в нетрезвом виде на рабочем месте.

Тревожным сигналом является и появление синдрома отмены – он явно указывает на формирование алкогольной зависимости. Синдром отмены похож на сильное похмелье, но не проходит после всех принятых мер. Облегчение наступает только после приема алкоголя или медицинского вмешательства.

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Если дети родились в семье, где злоупотребляет спиртными напитками, то у них может сформироваться алкогольная зависимость. Если мать в момент беременности употребляет спиртные напитки, то ребенок уже на этой стадии получает большую дозу алкоголя. Если же спиртными напитками злоупотребляет отец, то вероятность родиться полноценным ребенком порядком выше, но при этом повышается риск того, что ребенок также будет предвзят к алкоголю на примере своих родителей.

Алкоголизм - непреодолимая психическая и физическая тяга к этиловому спирту. Именно этот ингредиент делает любой алкогольный напиток опасным и токсичным. Алкоголь способен разрушать внутренние органы и вызывать мощнейшую зависимость. Это самый опасный наркотик, который можно сравнить с героином и кокаином. Многие люди эту опасность недооценивают и, сами того не замечая, попадают в алкозависимость.