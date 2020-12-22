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суббота, 26 декабря 2020 10:48

Назвали зимнюю процедуру, которая омолаживает сердце

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Назвали зимнюю процедуру, которая омолаживает сердце
Баня улучшает работу сердца и легких. Фото: rosarenda.su

Баня стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Частота пульса увеличивается с 75 до 100 ударов в минуту. Тепло раздражает рецепторы верхних дыхательных путей. Насыщение воздуха парой улучшает состояние оболочки легких.

Баня способствует нормализации гормонального фона, улучшает работу щитовидной железы.

Об этом рассказывает Александр Стецько, терапевт из Сум.

"Пребывание в бане стимулирует кровообращение. Улучшается доставка питательных веществ всем органам. Там капилляры открываются настолько, что могут получить в 500 раз больше крови, чем в состоянии покоя", - объясняет терапевт.

Подготовка организма:

1. Ходить в баню можно в любом возрасте, но надо подготовиться. Перед этим не есть мясных продуктов, потому что плохо перевариваются.

2. Не пить алкоголя, так как кровеносные сосуды расширяются для увеличения теплоотдачи организма. Возникает возможность внутреннего кровоизлияния.

3. Нельзя пить воду и курить, потому что это повышает вязкость крови.

4. Перед баней следует принять теплый душ. Тогда пара быстрее действовать. Надо снять украшения, чтобы не обожгли кожу.

5. Зайдя в парную, сначала привыкните к температуре, пропотев, полить теплую воду. Тогда идите на второй заход с веником.

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При парке сворачиваются белки в крови и она становится вязкая. Поэтому еще сутки человек ходит расслаблена. В бане активизируются обменные процессы организма, вымывая токсины. Это перегружает печень. Ей трудно справиться с внезапными изменениями. Поэтому лучше посещать баню не чаще одного раза в неделю.

В баню нельзя ходить беременным, больным эпилепсией, онкологию, гипертонию и людям, перенесшим инсульт менее полугода назад.

Медики раскрыли невероятные свойства гречки. Оказалось, что этот продукт может продлить жизнь при ежедневном употреблении.

Такие выводы сделаны диетологами по итогам исследования. Так, гречка способствует производству организмом собственных белков. Эта крупа считается полезной даже среди вегетарианцев.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
26
декабря

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