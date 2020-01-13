Назвали запах, который вызывает сильную головную боль

Мигрень называют болезнью выходного дня Фото: molbuk.ua

Мигрень называют болезнью выходного дня. Голова начинает болеть, если человек поспит подольше привычного. Болезнь передается от матери. Проявляется при всплеска гормонов, например в подростковом возрасте или родах.

Об этом рассказывает Максим Иванюк, столичный невропатолог.

"Женщины страдают мигренью в три раза чаще мужчин. Причина в увеличении гормонов во время менструаций. В такие дни болят и голова, и сердце. Прежде всего надо нормализовать работу мозга. Иначе ухудшится и кардиограмма", - рассказывает врач.

Симптомы мигрени:

1. Головокружение и сжимающая боль

2. Тошнота

3. немение рук и ног

4. Мурашки по коже.

5. Искры в глазах, онемение руки или ноги.

Головная боль усиливается от шума, яркого света, резких запахов. Длится от 4 ч. до 3 суток.

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Для диагностики мигрени следует сделать энцефалограмму для фиксации электрических импульсов нервных клеток мозга. На голову накладывают электроды, передающие информацию в компьютер.

Ультразвуковая диагностика или магнитно-резонансная томография показывают не работу мозга, а только анатомические изменения. Также назначают анализы на содержание гормонов.

Способы облегчения боли:

1. Лекарство от головной боли можно безопасно пить три раза в месяц по одной таблетке. Если приступы случаются чаще, надо лечиться.

2. Когда приступы случаются более двух раз в неделю, врач назначает сильное обезболивающее.

3. При этом лучше лежать в темноте и покоя. Это расслабляет нервную систему и боль стихает.

Медики рассказали о неочевидные признаки, способные указывать на моральное истощение. Важно своевременно выявить синдром хронической усталости, чтобы предотвратить сложных последствий. Одним из главных проявлений истощение может выступать плохой сон.Сняться кошмары, часто просыпаетесь посреди ночи с неприятным ощущением, чувствуете себя усталым утром. Могут проявляться панические атаки. Дефицит эмоций, сопровождается апатией.