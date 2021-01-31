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воскресенье, 31 января 2021 16:13

Назвали вакцину, которую лучше не делать пожилым людям

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Назвали вакцину, которую лучше не делать пожилым людям
Вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca не рекомендуют пожилым людям. Фото: Pixabay

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.

"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca имеют уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа была представлена ​​плохо", - говорится в заявлении на сайте агентства.

А для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом лучше подойдет вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

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Вместе с тем в агентстве рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

"Появление третьей вакцины является важным вкладом в продолжающуюся кампанию вакцинации. AIFA предоставила указания на оптимизацию использования существующих вакцин путем максимального использования их различных характеристик", - сказал генеральный директор AIFA Никола Магрини.

Европейский Союз приветствует решение о выделении Украине 117 тысяч доз вакцин от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

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