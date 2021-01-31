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воскресенье, 31 января 2021 13:24

Американский конгрессмен заболел Covid-19 после двойной вакцинации

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Американский конгрессмен заболел Covid-19 после двойной вакцинации
Вакцины Pfizer не уберегла американца от вируса. Фото: pixabay

Американский конгрессмен Стивен Линч заболел коронавирусом после 2 доз вакцины Pfizer.

Последнее прививки ему сделали в начале января, сказала представитель Линча Молли Роуз Тарп, сообщает CBS.

"Конгрессмен Линч получил вторую дозу вакцины Pfizer и впоследствии имеет положительный результат теста на Covid-19 перед инаугурацией президента Байдена. Пока у мистера Линча нет симптомов, и чувствует себя хорошо. Он самоизолируется и будет голосовать по доверенности в Конгрессе в течение ближайшей недели", - сообщила представитель.

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Другой конгрессмен Лори Трехан 28 января также получила положительный результат на Covid-19.

"Мне повезло, что в настоящее время у меня нет симптомов, и я немедленно начала самоизоляцию", - сообщила Трехан.

Несколько демократов в Палате представителей также получили положительный результат на коронавирус в начале января.

На 31 января в США ввели людям почти 30 млн доз вакцины. В стране проживает 332,5 млн человек. Первую дозу получили более 24 млн человек, вторую - более 5,2.

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