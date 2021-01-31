Вакцинация от коронавируса: как прививаются в США и Израиле

В США и Израиле продолжается вакцинация населения от коронавируса. Уже получают по второй дозе вакцины. Фото: unsplash.com

На 31 января в США ввели людям почти 30 млн доз вакцины. В стране проживает 332,5 млн человек. Первую дозу получили более 24 млн человек, вторую - более 5,2.

Используют вакцины компаний Moderna и Pfizer, сообщает местный "Центр по контролю и профилактике заболеваний". Коронавирус там обнаружили в 26 млн 43 тыс. человек. Умерли от болезни с начала пандемии 438 тыс. Первую прививку от коронавируса там сделали 14 декабря прошлого года.

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В Израиле от коронавируса провакцинировались почти три миллиона граждан. Из них 1,7 млн получили уже вторую дозу вакцины, информирует "Business Insider".

Население страны – 9,2 млн людей. Инфицировались 640644 человека. Из них умерли 4745.

Вакцинацию там начали 27 декабря прошлого года.

В Украине прививки от Covid-19 может начаться 15 февраля, или позже, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко. Вероятно в эти даты в Украину могут привезти первые вакцины.