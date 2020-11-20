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Назвали топ-7 самых полезных продуктов для очистки организма

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Назвали топ-7 самых полезных продуктов для очистки организма
Организм чистят орехи и имбирь. Фото: podruha.xyz

Традиционные продукты значительно полезнее, чем многие думают. Стоит признаки отдельно о том, что очищают организм.

Это корректирует фигуру и кожу. Также улучшает самочувствие, избавляясь от токсинов.

Зеленые овощи

Темная зелень предоставляет пищеварительному тракту хлорофилл. Этот растительный пигмент выводит тяжелые металлы, которые накапливаются в организме. Он является естественной профилактикой рака, потому что блокирует канцерогенные эффекты в организме. Защищает ДНК от повреждений, вызванных токсинами.

Имбирь

Имбирь уменьшает вздутие живота, поддерживает работу толстой кишки, к тому же освобождает ее от токсинов. Он помогает выработке кислоты в желудке, которая убивает паразитов и защищает организм от инфекций. Этот корень повышает обмен веществ.

Свекла

Овощ содержит антиоксидант бетаин. Это растительный пигмент, который отвечает за характерный красный цвет. Бетаин улучшает структуру всех клеток, к тому же регенерирует клетки печени. Она защищает тело от токсинов.

Лук и чеснок

Овощи стимулируют печень производить дезинтоксикационные ферменты, которые фильтруют токсичные остатки пищеварительной системы. Любая диета для детоксикации обязательно должна включать эти 2 компонента. Сырой или жареный чеснок может быть отличным дополнением к салату.

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лимонная вода

Цитрусовые содержат витамин С и антиоксиданты. Эта мощная соединение активирует ферменты печени, помогая превращать токсины в водорастворимые формы и задает удар в застойный кишечник.

Семена и орехи

Регулярный прием миндаля поможет вам избавиться от всех жировых отложений, которые накапливаются вокруг печени.

Семена подсолнечника имеет магний, минерал, который поддерживает артериальное давление в норме и помогает поддерживать устойчивое сердцебиение.

Зеленый чай

Зеленый чай намного богаче антиоксидантами, по сравнению с черным. Кофеин, содержащийся в зеленом чае, дает этому энергичному напитка мочегонный эффект.

Ученые из Великобритании назвали 4 продукта, которые помогут нормализовать артериальное давление. Выводы делались по итогам анализа пищевых привычек около 25 000 добровольцев.

podruha.xyz
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