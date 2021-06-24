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четверг, 24 июня 2021 18:00

Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"

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Назвали специфический симптом коронавируса &quot;Дельта&quot;
"Нетипичным симптомом этого штамма является состояние, похожее на отравление. У человека может возникнуть рвота", - говорит Жиравецкий. Фото: Тарас Жиравецький / facebook

Новый индийский штамм Covid-19 "Дельта" зафиксировано в Украине. Его завезла женщина с ребенком из России. Этот вид опаснее предыдущих. Скорее передается и тяжелее протекает. Нетипичным симптомом является состояние, похожее на отравление.

Об этом Gazeta.ua рассказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

"Новый штамм официально пришел в Украину. Глава СНБО заявил об этом. Заболели мать с сыном, которые вернулись из России. Учитывая ту волну, которая есть в РФ и то, что она рядом, нам стоит остерегаться распространения вируса. Кроме того, россиянам с 22 июня разрешено летать в Турцию. Есть шансы, что совместный отдых там может привести к большему заражению. Нашей задачей есть максимально быстрое тестирование всех людей с температурой и изолирование", - сказал инфекционист.

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Индийский штамм уже выявлено более чем в 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании. "Дельта" распространяется гораздо быстрее других штаммов. Коронавирусная болезнь протекает тяжелее. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом Covid-19.

"Нетипичным симптомом этого штамма является состояние, похожее на отравление. У человека может возникнуть рвота. Все остальные симптомы подобные предыдущим видам. Лечится так же, как и британский. В основном акцент делается на недопущение осложнений и их лечение. Относительно того, помогают ли вакцины предотвратить тяжелую стадию течения болезни, точно не известно. Вероятно, должны помогать. На вакцины организм вырабатывает антитела. Коронавирус у привитого человека будет проходить легче. Но гарантировать, что можно предотвратит таким образом заражения, нельзя", - сказал врач.

В индийском штате Мадхья-Прадеш умер первый человек, заразившийся новым штаммом коронавируса "Дельта". Пациент не был вакцинирован от Covid-19.

Автор: Влада Москвитис
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