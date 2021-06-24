Зафиксировали первую смерть от коронавируса "Дельта"

"Индийский" штамм коронавируса "Дельта" унес жизнь человека. Фото: Reuters

В индийском штате Мадхья-Прадеш умер первый человек, заразившийся новым штаммом коронавируса "Дельта". Пациент не был вакцинирован от Covid-19.

Об этом сообщило издание The Indian Express.

"На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта "Дельта", из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации", - прокомментировал министр штата Вишвас Саранг.

Ранее в Индии было зарегистрировано четыре случая заболевания на этот штамм. Местные власти сообщили, что больные выздоровели. Они были вакцинированы от коронавируса.

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"Их образцы были собраны в мае для выявления болезни. И, согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант "Дельта", - добавили в сообщении.

К концу августа на опасный штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений в Европейском Союзе. Этот штамм может атаковать человека, привитого одной дозой вакцины от Covid-19. "Индийский" вариант может охватить молодых людей, которые не относятся к возрастной категории кампании иммунизации.