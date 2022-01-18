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вторник, 18 января 2022 11:01

Назвали симптомы, которые чаще всего наблюдают у больных Omicron

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Симптомы Covid-штамма Omicron могут казаться похожими на простуду.

В то же время новая мутация может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, сообщает Минздрав.

"Существенного отличия от симптомов штамма Delta, который сейчас доминирует в Украине, не обнаружили. В случае заражения наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, у больных Covid-штаммом Omicron чаще всего наблюдают:

- насморк (73%);

- головную боль (67,5%);

- усталость (63,5);

- чихание (60%);

- боль в горле (59,6%).

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Из-за стремительного распространения Omicron в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против коронавируса.

"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу. Тот должен дать направление на Covid-тестирование. До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать мест общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции", - добавляют в Минздраве.

Автор: Минздрав
 

18 января в Украине обновили карантинные зоны. Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области теперь находятся в оранжевой зоне эпидопасности. Остальные регионы - на желтом уровне.

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки. Среди них заболели 811 детей и 304 медработника. Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 - умерли. Выздоровели - 5761 человек.

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Дата
18
января

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