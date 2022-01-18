Четвертая Covid-прививка не защитит от Omicron - ученые

Ученые исследовали действие четвертой дозы ковида вакцины. Фото: Reuters

Четвертая доза вакцины Pfizer или Moderna не избавит от заражения новым штаммом Covid-19 Omicron.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Медицинского центра Шиба, пишет The Jerusalem Post.

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В прошлом месяце эксперты ввели четвертую прививку 274 медработникам, 154 из которых получили вакцину от Pfizer-BioNtech, а еще 120 – от Moderna. Все они были ревакцинированы, по меньшей мере, за четыре месяца до участия в испытании.

Через неделю после укола уровень антител, как и после третьей прививки, увеличился в пять раз. Это оказалось хорошим результатом, но ниже, чем надеялись ученые.

"Это не то, чего вы ожидаете от бустера", – сказала ведущая исследовательница Гили Регев-Йочай.

Она добавила, что хотя еще через неделю уровень антител продолжил увеличиваться, этого оказалось недостаточно против заражения Omicron.

"Люди заражаются, возможно, в несколько меньших количествах по сравнению с людьми в контрольной группе, но не в значительно меньшей степени, - указала исследовательница. - Мы обнаружили, что уровень антител, необходимых для защиты от Omicron, слишком высок для этой вакцины, даже если это хорошая вакцина".

"Я думаю, что решение о разрешении четвертой вакцины для уязвимых групп населения правильно. Она может предложить некоторые преимущества, хотя и недостаточные, чтобы поддержать идею предложить ее всему населению", - заявила ученый.

Исследовательница добавила, что делать выводы о способности четвертого бустера предотвращать серьезные симптомы коронавирусной инфекции рано.

В Украине всем взрослым разрешили делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Привиться против Covid-19 бустерной дозой можно только через шесть месяцев после первого курса вакцинации. За первые дни бустерной вакцинации почти 20 тыс. человек сделали прививку. Значительного наплыва в пунктах вакцинации не было. В Минздраве рассчитывают, что к очередной волне коронавируса бустер сделают 300-400 тыс. человек.