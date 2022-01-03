В Израиле начали колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса

Вакцинироваться рекомендуют людям от 60 лет и медработникам. Фото: pixabay

Четвертую дозу могут получить люди от 60 лет, медицинские работники,

Об этом сообщает Deutche Welle.

Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это из-за распространения нового штамма коронавируса Omicron.

"Волна "омикрона" уже здесь, и мы должны защитить себя", - сказал глава правительства Нафтали Беннет.

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Израиль стал одной из первых стран мира, где была введена четвертая дозировка вакцины от COVID-19.

Вскоре после этого четвертая кампания вакцинации была распространена на жителей домов престарелых и пациентов гериатрических центров в Израиле.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению израильских властей, за последние семь дней количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в стране на 195 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье в течение 24 часов было обнаружено 4206 случаев заражения.

Беннет предупредил, что вскоре количество заражений может возрасти до 50 000 случаев в сутки. Премьер-министр Израиля призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.

Из 9,2 млн. жителей Израиля более 4 млн. уже получили три дозы вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране было зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения COVID-19, из которых 8244 закончились летальным исходом.

Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение "Пакловида", антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с Covid-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.