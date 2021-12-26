Израиль разрешил использовать таблетки Pfizer от Covid-19

Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупило Израиль и сколько их поступит в первой партии. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение "Пакловида", антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с Covid-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.

Об этом сообщает The Times of Israel. Препарат имеет слабые побочные эффекты и показал почти 90% снижение числа госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом, наиболее склонных к тяжелым заболеваниям.

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Пациенты смогут принимать препарат дома, чтобы предотвратить самые тяжелые последствия вируса. Пациентам, подверженным наибольшему риску осложнений Covid-19, предписано принимать таблетки в течение пяти дней, начиная с трех-пяти дней после появления симптомов.

Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма "Омикрон", поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.

Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупил Израиль и сколько их поступит в первой партии.

В Украине ведутся работы по изготовлению собственной вакцины, которая может стать аналогом CoronaVac.