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суббота, 27 февраля 2021 00:55

Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире

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Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире
Действие игристого на организм ученые объясняют фактором брожения и рецептурой приготовления напитка. Фото: Pixabay

Ученые назвали игристое вино (шампанское) одним из самых опасных спиртных напитков. Дело в пузырьках, которые способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь. Это и является причиной стремительного опьянения.

Несмотря на низкое содержание спирта в шампанском, оно куда сильнее "бьет" в голову чем вино, в котором содержится такой же процент алкоголя. Действие игристого на организм ученые объясняют фактором брожения и рецептуре приготовления напитка, пишет Live Science.

Для участия в исследовании ученые Калифорнийского Университета пригласили 20 человек, которым предложили попробовать различные напитки - как с алкоголем, так и без. В первом случае участникам предлагали стакан водки в чистом виде. Во втором случае - водку, смешанную с водой. В третьем случае - водку, смешанную с таким же количеством газировки.

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Перед каждым сеансом участникам рекомендовали воздержаться от еды на ночь, а напитки они выпивали натощак утром следующего дня. В течение четырех часов эксперты измеряли концентрацию алкоголя в крови, используя алкотестер.

Результаты показали, что газированная водка гораздо быстрее повышала концентрацию алкоголя в крови, чем чистая и разбавленная обычной водой водка.

Зеленый чай веками славился своими многочисленными преимуществами для здоровья. Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство этого напитка.

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