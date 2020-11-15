Назвали самый полезный продукт для сердца

Эти орехи богаты полиненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами. Фото: Pixabay

Здоровье сердца зависит от многих факторов, в числе которых наследственность и образ жизни. Ученые назвали грецкий орех самым полезным продуктом для здоровья сердца.

Эти орехи богаты полиненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами. Благодаря богатому составу грецкие орехи занимают первые места в списке продуктов для снижения холестерина. Новое исследование испанских исследователей показало, что они также обладают противовоспалительным действием, сообщает MSN.

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Считается, что воспаление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе эксперимента было установлено, что потребление грецкого орехов снижает 6 из 10 биомаркеров этого процесса, без негативного влияния на вес.

Грецкие орехи рекомендуется употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помимо снижения уровня холестерина.

Один из самых популярных в мире напитков оказался очень полезным для организма. В частности, он положительно влияет на работу мозга и сердца.