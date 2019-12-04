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четверг, 05 декабря 2019 05:28

Назвали профессии, которые приводят к ожирению

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Назвали профессии, которые приводят к ожирению
Толстеют от профицита калорий. Фото: joyreactor.cc/

Кассиры из супермаркетов, бывшие спортсмены, а также священнослужители легче других набирают вес.

Какие еще профессии приводят к ожирению, рассказала диетолог Марият Мухина, сообщили в newsyou

Склонны к набору веса бывшие спортсмены, которые привыкли к большим нагрузкам. Как только они начинают меньше тратить энергии, их тело накапливает калории и превращает их в лишние килограммы. Чаще всего толстеют борцы и боксеры.

Священнослужители также входят в список профессий, приводящих к ожирению. Диетолог считает причиной то, что батюшки не беспокоятся о состоянии своего тела, а заботятся о душе.

Много тучных людей среди кассиров супермаркетов.

"Длинные смены и скромные доходы часто не позволяют правильно питаться кассирам магазинов, большинство из которых женщины. Тут хочешь не хочешь, но даже уйти не перекур целая проблема, а невозможность размяться приводит к гипоидинамии", – рассказала врач-диетолог.

Из-за сидячей работы, по мнению диетолога, от ожирения страдают юристы, айти-специалисты, шоферы, учителя и сотрудники кол-центров. Представители этих профессий мало двигаются и страдают от стресса. Часто нерегулярно принимают еду и наедаются на ночь, так как в другое время суток поесть времени не хватает.

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Во время беременности женщина должна набрать не более 12 килограммов. За неделю должно быть по 350 г. С такой нагрузкой организм справляется. Если набирает больше, то перегружается.

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