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пятница, 07 мая 2021 15:20

Назвали продукт, употребление которого может спровоцировать рак

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Употребление красного мяса может спровоцировать развитие рака. В процессе приготовления такого вида мяса при высоких температурах формируются канцерогены, а именно - гетероциклические ароматические амины и полиароматические углеводороды.

Переработанное красное мясо также является источником N-нитрозосоединений, которые могут иметь канцерогенный потенциал, исследовали эксперты Всемирного фонда по изучению рака. Они же присутствуют в табачном дыме.

"Ряд исследований установил положительную корреляцию между высоким уровнем потребления красного мяса и риском развития колоректального рака", - говорится в сообщении.

Автор: wcrf.org
 

Специалисты также выяснили, что защитить организм от развития колоректального рака могут молочные продукты. Из-за наличия у них кальция, лактоферрина, витамина D и разного рода бактерий, продуцирующих молочную кислоту. А казеин и лактоза, содержащиеся в молоке, увеличивают биодоступность кальция.

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Кроме того, что лайм является добавкой к коктейлям, салатам и супам, он также борется с ранним старением и помогает избежать простуд и инфекций. Эта разновидность цитрусовых дает организму антиоксидантную защиту.

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