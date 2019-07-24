Назвали процедуру, которая лечит заикание

Заикание исчезает от логопедического массажа Фото: mamovediya.com.ua

Заикание вызывает стресс и эмоциональное переживание. От этого нарушается передача нервных импульсов в зону воспроизведения речи. Возникают судороги в гортани, глотке, языке и губах. Поэтому отдельные его компоненты срабатывают раньше, другие - позже.

Темп и плавность речевых движений нарушается, и слова произносятся продлен на определенных складах.

Об этом рассказывает Антон Аникин, столичный логопед.

"Чаще всего заикаться начинают с 3 до 6 лет. Тогда активно учатся говорить предложениями, поэтому речевая функция становится уязвимой участком психики. Любые нарушения в деятельности нервной системы вызывают" поломку "языка. Первым признаком болезни может быть резкое прекращение вещания или, наоборот , ребенок может начать говорить быстро. Она использует лишние звуки", - говорит врач.

Важную роль играет наследственность. Дети с рождения не было бы заикаться, но повторяет поведение кого-то из родителей. Или ребенку во время беременности не хватало кислорода или перенесла инфекции.

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С чего начать лечение:

1. Посетить невропатологу. Если тот не обнаружит сбоев в работе центральной нервной системы, то проблему решит логопед. Он использует логопедический массаж, иногда гипноз.

2. Лечение должно быть комплексным. Когда ребенок говорит и начинает заикаться, его надо успокоить, чтобы снять спазм.

3. Выключить телевизор, музыку и отстранить от подвижных игр. Все это вызывает эмоции.

4. Также уменьшить количество кружков и дополнительных занятий, потому что перегружают нервную систему.

Чтобы запланировать пол ребенка необходимо соблюдать диету, метода "восстановление" крови и подсознательно думать о желанную ребенка. Специальная диета заключается в том, что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки - продукты богатые ионами кальция и магния - молочные продукты, зелень.