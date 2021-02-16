Назвали процедуру для исправления детской патологии

Массаж детям делают после ванны с мятой. Фото: tvoymalysh.com.ua

Кривошея может быть у каждого ребенка. Это одна из самых распространенных ортопедических патологий, которые возникают из-за малого опыта родителей. Или причина в кривом положении в утробе. От этого никто не застрахован, однако надо вовремя помочь малышу.

При несвоевременном лечении патология может перерасти в сколиоз, остеохондроз или проблемы с походкой. Об этом рассказывает Виталий Тимась, реабилитолог из Львова.

"Мышцы лучше реагируют на упражнения, если ребенка положить в расслабляющую ванну. В них можно добавлять мяту, мелиссу или валериану. Когда ребенок слишком скована, без этого курса не обойтись. Тогда мышцы не агрессивно реагируют на мои усилия . Не все дети на один манер и не все болеют одной болезнью. есть дети, которые сразу принимают массаж и ежедневно показывают мне результат. А есть те, которые не показывают и после 10 сеанса", - объясняет врач.

Кривошея - это патологическое вынужден наклон головы и шеи по отношению к телу. Наклон в сторону и поворот. Основной причиной являются изменения в шейном отделе позвоночника или мышц шеи - как при врожденной, так и при приобретенной проблемы.

Также массаж и упражнения помогаю малышей справиться с респираторными заболеваниями или восстановиться после них.

Сейчас на улице много людей, которые храпят и кашляют. Благодаря занятиям массажем ребенок выздоравливают без антибиотиков и уколов, даже если врачи не справляются. Стоит делать специальные упражнения, которые разжижают хрипы и улучшают дыхание.

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Часто обращаются дети после курса лечения, когда остается в легких мокроты. В этом помогают вентиляции, которые делают дыхательными упражнениями.

В Украине на онкологию болеют 6,5 тыс. детей. В мире ежегодно эту болезнь обнаруживают почти в 300 тыс. Детей. По данным Национального реестра, ежегодно в Украине диагностируют 1000 новых случаев, и мы теряем 250 детей. Пока в 6,5 тысячи детей диагностированы онкологические заболевания. Детская онкология сегодня является одним из приоритетных направлений деятельности МЗ.