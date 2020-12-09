Назвали приоритетные группы на получение вакцины от Covid-19

Всего определили 9 основных приоритетных групп, или около 20 млн человек. Фото: pexels.com

Первыми от Covid-19 вакцинируют медиков, военнослужащих и соцработников.

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

"В первую очередь будет вакцинироваться та группа, которая относится к первому приоритету - это медработники. После этого - военнослужащие и социальная сфера. Учитывалась во время отбора таких групп риска, прежде всего, значимость, то есть необходимость, чтобы эта сфера была поддержана в дальнейшем", - сказал он.

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По его словам, группы, которые подлежат вакцинации в первую очередь определяются экспертами по вопросам иммунологии. Это независимая техническая группа, которая использует специальную методологию ВОЗ.

Всего определили 9 основных приоритетных групп, или около 20 млн человек. При этом группы отбирали "по значимости".

"Но, тем не менее, есть еще определенная возможность закупки вакцины, которая происходит за счет госбюджета. И сейчас уже выделено 2,6 млрд грн на вакцину для покрытия следующих групп риска. А именно: в учреждения ухода, для людей пожилого возраста, работников образования, работников по вопросам госбезопасности, пенитенциарного сектора или хронических больных", - добавил Кузин.

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55% украинцев готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов не хотят. Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку еще меньше - 35%. 57% опрошенных не будут вакцинироваться за деньги.