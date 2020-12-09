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среда, 09 декабря 2020 09:04

В Украине создадут мобильные бригады для вакцинации от Covid-19

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В Украине создадут мобильные бригады для вакцинации от Covid-19
Мобильные бригады смогут делать в среднем 700 тыс. прививок на месяц. Фото: pixabay.com

Минздрав рассматривает варианты проведения кампании по вакцинации граждан от Covid-19. В частности привлечение мобильных бригад.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Если мы будем привлекать стационарные пункты вакцинации, или кабинеты прививок - это еще около миллиона прививок в течение месяца", - сказал он.

По словам Кузина, мобильные бригады смогут делать в среднем 700 тыс. прививок на месяц.

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Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый и кандидат биологических наук, вирусолог Тарас Перетятко рассказали, сколько, по их мнению, будет стоить вакцина от коронавируса в Украине. А также, когда она появится.

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09
декабря

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