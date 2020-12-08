Украина просит США о предоставлении Covid-вакцины в тестовом режиме

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала сделать все возможное. Фото: pexels.com

Министр здравоохранения Максим Степанов просит рассматривать Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования в чрезвычайных ситуациях". Ведь страна находится в сложных условиях из-за российской агрессии.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала сделать все возможное и похвалила отказ нашего государства от российского препарата, сообщает пресс-служба Минздрава.

Квин должна была провести совещание с правительством США по поставкам вакцины в Украину и обсудить сроки и объемы поставки.

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Первая партия вакцины составит 3-5% общего количества, которое должна получить Украина. Это отмечают согласно инициативе COVAX, по которой Украина должна получить вакцину против коронавируса 2021 года, об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.