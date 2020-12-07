Covid-19: лучше переболеть или вакцинироваться

Эксперты также считают, что вакцинация безопасна и даже полезна для всех, кто уже переболел коронавирусом. Фото: pexels.com

С учетом заполненности больниц и иммунного ответа человека, переболеть Covid-19 вместо вакцинации - не лучшее решение.

Трудно предсказать, кто без последствий переживет инфекцию, считает Дженнифер Гоммерман, иммунолог из Университета Торонто, пишет The New York Times.

"Мы знаем, какую дозу мы вводим, и знаем, что эта доза эффективна для выработки иммунного ответа", - отмечает Гоммерман.

По ее словам, основное преимущество вакцинации в том, что та предсказуема и безопасна. Вакцины от некоторых патогенов, таких как пневмококковым бактерии, обеспечивают лучший иммунитет, чем естественная инфекция. Предварительные данные свидетельствуют о том, что вакцины против Covid-19 могут попадать в эту категорию. У добровольцев, получивших прививку Moderna, в крови было больше антител, чем у людей, которые были больны Covid-19.

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Те, кто переболели Covid-19, имеют иммунитет по крайней мере 6 месяцев. А в одном нерецензированом исследовании, говорится о том, что эта защита может сохраняться в течение многих лет, предотвращая серьезное течение болезни, если не повторное заражение. У людей с легким течением заболевания иммунная защита, которая может предотвратить повторное инфицирование, может ослабнуть в течение нескольких месяцев. Различный иммунный ответ от естественной инфекции может быть связан с концентрацией вируса, который попал к человеку. При вакцинации же все получают одинаковую дозу.

Эксперты также считают, что вакцинация безопасна и даже полезна для всех, кто уже переболел коронавирусом.

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Украина ведет переговоры по закупке американских вакцин Pfizer и Moderna, тогда как вопрос российской вакцины от Covid-19 не рассматривается. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.