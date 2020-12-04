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Российской Covid-вакцины не существует - Минздрав

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Российской Covid-вакцины не существует - Минздрав
Вопрос российской вакцины от Covid-19 не рассматривается. Фото: pexels.com

Украина ведет переговоры по закупке американских вакцин Pfizer и Moderna, тогда как вопрос российской вакцины от Covid-19 не рассматривается.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украина 24".

"По российской вакцине - я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию испытаний, то не о чем говорить. Третья стадия - самая важная, в том числе с точки зрения ее безопасности", - сказал он.

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Американская компания Moderna в ходе третьей фазы исследования заявила об эффективности в 94,1% своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавирусной болезни - 100%. Moderna, как и компания Pfizer надеется уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.

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