Рассказали, каким образом Украина может получить вакцину уже в январе

7 декабря дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. Фото: pixabay

Первая партия вакцины составит 3-5% общего количества, которое должна получить Украина.

Это отмечают согласно инициативе COVAX, по которой Украина должна получить вакцину против коронавируса в 2021 году, об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью LIGA.Life.

"Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только логистические возможности, а чтобы мы могли обработать все логистические вопросы по доставке вакцины, обеспечения холодовой цепи, кампании вакцинации и тому подобное. Если государство справляется, идут следующие поставки", - говорит Кузин.

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Он утверждает, что 7 декабря дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. Украина его уже сформировала. Мы можем рассчитывать на примерно 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины.

COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение вакцины пока не известно ни для одной из стран. Мы можем получить любую.

Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину. Эта тема присутствует в повестке дня, об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.