МИД уверяет, что Украина не будет последней, кто получит вакцину

Глава МИД пояснил, что пока рано говорить о конкретике, так как только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин. Фото: pixabay

Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину.

Эта тема присутствует в повестке дня, об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Україна.

"Тема вакцины есть в повестке дня. Президент, я, министр здравоохранения, послы в отдельных странах - все над этим работаем, ищем, договариваемся", - рассказал министр.

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По его словам, Министерству здравоохранения помогли в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем в COVAX. Также ведется работа на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. Глава МИД пояснил, что пока несколько рано говорить о конкретике, так как только пару недель назад появились четкие цифры эффективности определенных вакцин.

"Не останемся в конце очереди и планируем достичь этого благодаря 2 элементам: активном участии в COVAX и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - заверил Кулеба.

В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Украине не раньше середины 2021 года. Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.