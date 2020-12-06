Коронавирус в Украине: В СНБО рассказали, когда начнется массовая вакцинция

После получения вакцины понадобится время, чтобы подготовить инфраструктуру и логистику. Фото: Pixabay

В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Украине не раньше середины 2021 года.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, сообщает "Украина 24".

По его словам, после получения вакцины понадобится время, чтобы подготовить инфраструктуру и логистику.

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"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно. Думаю, в Украине вакцина в тех количествах, о которых можно говорить, появится в начале второго квартала следующего года . Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать ", - сказал Комиссаренко.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что власть не допустит черного рынка вакцин в Украине. По его словам, все поступления вакцины в Украину будут четко отслеживаться.