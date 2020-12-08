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вторник, 08 декабря 2020 12:22

Вакцина от коронавируса: сколько будет стоить в Украине?

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Вакцина от коронавируса: сколько будет стоить в Украине?
Вирусолог Тарас Перетятко спрогнозировал, что стоимость вакцины от коронавируса будет составлять 40-50 долларов за дозу

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый и кандидат биологических наук, вирусолог Тарас Перетятко рассказали, сколько, по их мнению, будет стоить вакцина от коронавируса в Украине, а также, когда она появится.

Об этом эксперты сообщили в комментарии для ИА "Вголос".

Так, Тарас Перетятко считает, что если эта вакцина будет реализовываться на коммерческой основе, то ее стоимость составит 40-50 доходов за дозу.

"Примерно в такую ​​цену закладываются и другие вакцины, разве что за счет большого объема производства цена может упасть на 10-15%. Однако из заявлений нашего правительства мы понимаем, что закупки вакцины будет проводить государство, а значит для людей она будет бесплатной", - говорит Перетятко.

В то же время Константин Надутый указывает на то, что цена вакцины может снизиться, если ее производство и распространение становиться массовым.

"Существует процедура четкой проверки, соответствует ли вакцина определенным требованиям, имеет ли регистрацию в той стране, которая будет размещать медикамент. В случае если эти процедуры соответствуют всем правилам, это означает, что вакцина не опасна. То есть, она, как минимум, безопасна, а как максимум - полезная", - пояснил Константин надуть.

"Что касается того, когда препарат будет в Украине, это же деньги, это же тема бизнеса! "Кому война, кому мать родная". Я думаю, что появятся лица, которие захотят потратить деньги из государственного бюджета, поэтому это очень быстро реализуется. Когда вакцина прошла все испытания, ее производство не является сложным, самый важный этапо - разработка. Когда уже все сделали, идея формирования производственных мощностей и процессов приводит к тому, что медикамент может производится массово. Поэтому я считаю, что это может произойти в очень коротких сроках", - добавил председатель правления Всеукраинского врачебного общества.

Подробнее об этой теме читайте в статье "Вголоса" – "Вакцина от коронавируса: сколько будет стоить, как защищать и когда будет в Украине?"

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