Covid-вакцины и некоторые лекарства освободили от пошлины и НДС

Постановлением в перечень включили вакцины против Covid-19. Фото: pixabay.com

Правительство внесло изменения в постановление 20 марта 2020 года, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС. Перечень дополнили новыми позициями.

Такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина.

Постановлением в перечень включили вакцины против Covid-19. Кроме того, от налогов освободили лекарственные средства - левофлоксацин, цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы, цефотаксим и его производные, цефепим, иммуноглобулин, цефтриаксон и его производные, цефдиторен.

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55% украинцев готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов не хотят. Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку еще меньше - 35%. 57% опрошенных не будут вакцинироваться за деньги.