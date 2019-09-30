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Назвали причину слезливости глаз

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Назвали причину слезливости глаз
Железы под кожей верхних век производят слезы, которые содержат воду и соль. Фото: stm.net.ua

Слезы поддерживают влагу глаз и помогают смыть лишние частицы и пыль.

Они также являются компонентом иммунной системы, которая защищает от инфекции, пишет opticlub.

Железы под кожей верхних век производят слезы, которые содержат воду и соль. Во время моргания слезы распространяются и сохраняют ваши глаза влажными. Другие железы производят масла, которые не дают слезам слишком быстро испаряться или выплескиваться из виду. Слезы обычно выводятся через слезные протоки, а затем испаряются. Когда производится слишком много слез, они заполняют слезные протоки и возникает слезотечение.

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Одна из самых распространенных причин слезотечения - синдром сухого глаза. Если слезы не имеют правильного баланса воды, соли и масел, то глаза могут стать слишком сухими. Очень сухие глаза могут привести к появлению лишних слез.

Среди других распространенных причин: погодные условия; напряжение глаз, простуда, аллергия, воспаление век; конъюнктивит или другие инфекции; заблокированы слезные протоки; травмы, такие как порез или царапина на глазу; некоторые лекарства по рецепту; лечения рака, включая химиотерапию и облучение. Как правило, слезотечение носит временный характер и решается самостоятельно. Однако в некоторых случаях состояние может сохраняться. Поэтому стоит обратиться к специалисту.

Ученые доказали, нельзя ежедневно использовать тушь для ресниц. Перед сном необходимо всегда смывать с глаз косметику. Если что-то останется на лице, это приведет к забитых пор, аллергических реакций и инфекций.

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