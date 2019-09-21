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понедельник, 23 сентября 2019 05:25

Какая косметика опасна для здоровья

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Какая косметика опасна для здоровья
Ежедневное применение туши для ресниц может привести к проблемам со здоровьем

Ученые доказали, нельзя ежедневно использовать тушь для ресниц.

Перед сном необходимо всегда смывать с глаз косметику.

Если что-то останется на лице, это приведет к забитых пор, аллергических реакций и инфекций.

Ежедневное использование туши повреждает слезную пленку в результате чего слезы испаряются быстрее, а глаза пересыхают, рассказывает m.lenta.ru.

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Для того, чтобы не было раздражения кожи добавляйте в косметику воду и не делитесь ею с окружающими.

Заражение роговицы бывает редко, но такое может произойти, если щеточкой поцарапать глаз.

Не красьтесь, когда едете в машине или поезде.

Врачи не советуют процедуру наращивания ресниц. Это может привести к хронического воспалительного заболевания блефарит, которое проявляется в виде опухолевых наростов над ресницами.

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