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Назвали популярный продукт, который быстро снимает похмелье

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Назвали популярный продукт, который быстро снимает похмелье
Семечки быстро снимает похмелье. Фото: ovsyanuk.com.ua

Похмелье быстрее проходит от яичных коктейлей. Они вяжут токсины и продукты распада алкоголя. Надо взбить 1 яйцо с щепоткой соли и черного молотого перца. Это вылить в рюмку и добавить 1 ст. л. уксуса, уже не помешивая. Через 10 мин. исчезает головная боль и тошнота.

Кто не может выпить, имеет пробовать аналоги. О них рассказывает Алексей Джура, нарколог из города Харьков.

"Можно выпить томатного сока, который насыщает полезными соединениями и ускоряет метаболизм. Его лучше пить с солью, еще быстрее восстановит минеральный баланс", - объясняет врач.

Советует взбить в блендере стакан томатного сока, 50 мл апельсинового сока, щепотку молотого красного перца и 3 кубика льда. Этот напиток взбодрит лучше, чем кофе. Также от похмелья помогает апельсиновый сок. Его горьковатый привкус хорошо снимает приступы тошноты и утоляет жажду при похмелье.

Тяжесть похмелья влияет не порядок распитие алкоголя, а количество красителей и ароматизаторов в нем. Поэтому при одинаковой концентрации спирта коньяк или ром вызовет сильнее похмелье, чем водка. Алкоголь с крепких напитков всасывается медленнее, однако и получается дольше.

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Вот например, итальянцы пьют крепкий кофе с бананом вприкуску. Кофеин и калий хотя и бодрят, но обладают мочегонным эффектом. Он только усугубляет обезвоживание.

Продукты с аминокислотами цистеина уменьшают симптомы похмелья. Их много в сыром подсолнечных семечках и зеленом гороха. Полезно съесть кусок лимона с солью и киви. Фрукты содержат вещества, которые помогут переварить спиртное.

Немецкие ученые в исследовании выяснили, от чего зависит тяжесть похмелья.

Ученые исследовали алкогольные привычки добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет. Всех участников разделили на три группы.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
04
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