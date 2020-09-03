Назвали овощ, который защищает от сердечного приступа

Капуста защищает от инсульта. Фото: lady.tochka.net

Брокколи, брюссельская капуста, цветная и обычная капуста улучшают здоровье сосудов. Это установили австралийские ученые после исследования 700 женщин. Они ежедневно ели 45 граммов крестоцветных овощей - стакан брокколи или ½ стакана сырой капусты. Поэтому имели здоровые сосуды.

Накопление жировых отложений кальция на аорте является причиной заболевания сосудов, является фактором сердечного приступа и инсульта.

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Одним из особо важных компонентов в капусте есть витамин К. Он участвует в подавлении процесса кальцификации, который происходит в кровеносных сосудах.

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений. Специалисты рекомендуют не оставлять без внимания неожиданно возникшее ощущение тошноты.