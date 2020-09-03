Назвали овощ, который защищает от сердечного приступа

Брокколи, брюссельская капуста, цветная и обычная капуста улучшают здоровье сосудов. Это установили австралийские ученые после исследования 700 женщин. Они ежедневно ели 45 граммов крестоцветных овощей - стакан брокколи или ½ стакана сырой капусты. Поэтому имели здоровые сосуды.
Накопление жировых отложений кальция на аорте является причиной заболевания сосудов, является фактором сердечного приступа и инсульта.
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Одним из особо важных компонентов в капусте есть витамин К. Он участвует в подавлении процесса кальцификации, который происходит в кровеносных сосудах.
Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.
Специалисты рекомендуют не оставлять без внимания неожиданно возникшее ощущение тошноты.
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