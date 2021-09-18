Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 20340
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1170
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 171
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 14562
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1593
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3879
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3753
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
0
3
9
24
14
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 1809
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 864
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 684
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1386
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 288
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
суббота, 18 сентября 2021 17:37

Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19

  Комментировать
Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19
Moderna назвали наиболее эффективной вакциной против Covid-19. Фото: unsplash.com

Препарат компании Moderna является самым эффективным от госпитализации при коронавирусе среди других вакцин.

Такие выводы сделали в центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США после соответствующих исследований, передает The Hill.

Ученые подсчитали, что эффективность Moderna составила 93%, в то время, как Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson - 88% и 71% соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределение уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешены FDA вакцины от Covid-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации", - говорится в отчете CDC.

В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. Взрослых, которых госпитализировали в 21 больницу США в 18 штатах. Из них 1682 получили положительные результаты теста на Covid-19, остальные были в контрольной группе.

Большинство участников (64%) - были вакцинированные. Почти 13% получили прививки Moderna, 20% - Pfizer и 3,1% - Johnson & Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третью дозу Pfizer не рекомендуют вводить молодежи

Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Однако исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.

В Германии людей кололи просроченной вакциной Moderna.

Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслинген, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг. В первом "просрочку" применяли с 8 августа по 14 сентября, а в двух других - с 9 сентября.

На упаковке препарата была указана неправильная маркировка. Срок годности был длиннее допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Разослали письма со спорами сибирской язвы

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование 2 Просмотров: 32124
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 20340
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
30
 Просмотров: 14562
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса &quot;Пульса&quot; - что публикуют звезды в сети
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4149
&quot;Через пять лет попрощаемся с профессией водителя&quot; - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
 Просмотров: 3879
Здоровье
Коронавирус свирепствует: количество больных вторые сутки переваливает за 6 тыс.
Коронавирус свирепствует: количество больных вторые сутки переваливает за 6 тыс. Просмотров: 396
Третью дозу Pfizer не рекомендуют вводить молодежи
Третью дозу Pfizer не рекомендуют вводить молодежи Просмотров: 441
Внедряя европейские протоколы реабилитации, мы улучшим жизнь пациентов, перенесших инсульт - эксперт
Внедряя европейские протоколы реабилитации, мы улучшим жизнь пациентов, перенесших инсульт - эксперт Просмотров: 63
Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться
Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться Просмотров: 378
В США расцветает "эпидемия" ожирения
В США расцветает "эпидемия" ожирения Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
4
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
3
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
2
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Голосов: 59
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть