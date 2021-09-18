Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19

Moderna назвали наиболее эффективной вакциной против Covid-19. Фото: unsplash.com

Препарат компании Moderna является самым эффективным от госпитализации при коронавирусе среди других вакцин.

Такие выводы сделали в центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США после соответствующих исследований, передает The Hill.

Ученые подсчитали, что эффективность Moderna составила 93%, в то время, как Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson - 88% и 71% соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределение уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешены FDA вакцины от Covid-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации", - говорится в отчете CDC.

В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. Взрослых, которых госпитализировали в 21 больницу США в 18 штатах. Из них 1682 получили положительные результаты теста на Covid-19, остальные были в контрольной группе.

Большинство участников (64%) - были вакцинированные. Почти 13% получили прививки Moderna, 20% - Pfizer и 3,1% - Johnson & Johnson.

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Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Однако исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.

В Германии людей кололи просроченной вакциной Moderna. Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслинген, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг. В первом "просрочку" применяли с 8 августа по 14 сентября, а в двух других - с 9 сентября. На упаковке препарата была указана неправильная маркировка. Срок годности был длиннее допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.